Калинская на тай-брейке проиграла Пегуле матч за титул чемпионки Берлина

Завершился финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором встречались 24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и пятый номер мирового рейтинга WTA американка Джессика Пегула. Теннисистка из США одержала победу в трёх сетах и завоевала титул чемпионки турнира в столице Германии. Матч закончился со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки.

Россиянка имела пять матчболов. В первом сете при счёте 3:0 в пользу Пегулы Калинская попросила медицинский тайм-аут и вызвала врача. Она жаловалась на боли в пояснице и мышцах ног.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Россиянка два раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Пегулы семь эйсов, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Это восьмой титул американской теннисистки на турнирах WTA.