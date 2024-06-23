Калинская впервые в 2024 году проиграла теннисистке из топ-10 мирового рейтинга

Российская теннисистка 24-я ракетка мира Анна Калинская в финале турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) потерпела первое поражение от представительницы топ-10 в 2024 году.

Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула обыграла россиянку со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3). Калинская имела пять матчболов, но не сумела их реализовать.

До финального матча статистика Анны против теннисисток из топ-10 мирового рейтинга WTA составляла семь побед в семи матчах. Отметим, что Калинская имеет победу над действующей первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

Напомним, несмотря на поражение, Анна дебютирует в топ-20 мирового рейтинга. Россиянка поднимется на семь позиций и станет 17-й ракеткой мира.