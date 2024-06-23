Джессика Пегула завоевала пятый титул WTA в карьере, первый — на траве

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула выиграла пятый титул в карьере в одиночном разряде на уровне WTA. В финале на турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) Пегула обыграла россиянку Анну Калинскую в трёх сетах – 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Американка впервые выиграла трофей на травяном покрытии. Предыдущие четыре титула Пегула завоевала на харде. Трофей в Берлине стал для Джессики первым категории WTA-500. В её активе по два титула серий WTA-250 и WTA-1000.

Напомним, Пегула пропускала «Ролан Гаррос» из-за дискомфорта в грудной клетке. Несколько дней назад стало известно, что Джессика вошла в состав сборной США по теннису на Олимпийские игры в Париже (Франция). Она сыграет в одиночном и парном разрядах.