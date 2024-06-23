Стала известна мужская сетка квалификационного турнира на Уимблдоне

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Прошла жеребьёвка квалификационного этапа Уимблдона-2024 среди мужчин. Российские теннисисты на предварительном этапе соревнований в Великобритании не представлены.

Наиболее заметные матчи первого этапа квалификационного раунда:

Диего Шварцман (Аргентина) - Джей Кларк (Великобритания).

Раду Албот (Молдавия) - Франческо Маэстрелли (Италия).

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) - Юго Бланше (Франция).

Давид Гоффен (Бельгия) — Марк Полманс (Австралия).

Кристьян Гарин (Чили) - Энзо Куако (Франция).

Ришар Гаске Франция) - Оливер Кроуфорд (CША).

Михаил Кукушкин (Казахстан) - Виталий Сачко (Украина).

Остальные матчи приведены ниже:

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Основной турнир мужской части Уимблдона состоится с 1 по 14 июля. Игры квалификационного раунда пройдут с 24 по 27 июня.