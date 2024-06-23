Стала известна мужская сетка квалификационного турнира на Уимблдоне
Прошла жеребьёвка квалификационного этапа Уимблдона-2024 среди мужчин. Российские теннисисты на предварительном этапе соревнований в Великобритании не представлены.
Наиболее заметные матчи первого этапа квалификационного раунда:
- Диего Шварцман (Аргентина) - Джей Кларк (Великобритания).
- Раду Албот (Молдавия) - Франческо Маэстрелли (Италия).
- Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) - Юго Бланше (Франция).
- Давид Гоффен (Бельгия) — Марк Полманс (Австралия).
- Кристьян Гарин (Чили) - Энзо Куако (Франция).
- Ришар Гаске Франция) - Оливер Кроуфорд (CША).
- Михаил Кукушкин (Казахстан) - Виталий Сачко (Украина).
Остальные матчи приведены ниже:
Фото: Пресс-служба Уимблдона
Фото: Пресс-служба Уимблдона
Основной турнир мужской части Уимблдона состоится с 1 по 14 июля. Игры квалификационного раунда пройдут с 24 по 27 июня.
Комментарии