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Стала известна мужская сетка квалификационного турнира на Уимблдоне

Стала известна мужская сетка квалификационного турнира на Уимблдоне
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Прошла жеребьёвка квалификационного этапа Уимблдона-2024 среди мужчин. Российские теннисисты на предварительном этапе соревнований в Великобритании не представлены.

Наиболее заметные матчи первого этапа квалификационного раунда:

  • Диего Шварцман (Аргентина) - Джей Кларк (Великобритания).
  • Раду Албот (Молдавия) - Франческо Маэстрелли (Италия).
  • Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) - Юго Бланше (Франция).
  • Давид Гоффен (Бельгия) — Марк Полманс (Австралия).
  • Кристьян Гарин (Чили) - Энзо Куако (Франция).
  • Ришар Гаске Франция) - Оливер Кроуфорд (CША).
  • Михаил Кукушкин (Казахстан) - Виталий Сачко (Украина).

Остальные матчи приведены ниже:

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Основной турнир мужской части Уимблдона состоится с 1 по 14 июля. Игры квалификационного раунда пройдут с 24 по 27 июня.

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