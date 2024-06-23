Экс третья ракетка мира канадский теннисист Милош Раонич снялся с Уимблдона. Об этом сообщил канал Other List Updates в соцсети X (ранее Twitter).

Раонич, занимающий 186-ю строчку мирового рейтинга АТР, не получил уайлд-кард в основную сетку турнира и был заявлен в квалификацию. Вместо него в сетку отборочного турнира попал чех Иржи Веселы.

В 2016 году Милош выходил в финал Уимблдона, где проиграл британскому теннисисту Энди Маррею, который тоже снялся с турнира из-за травмы.

На турнире, проходящем на этой неделе в лондонском Queen's Club (Великобритания), Раонич вышел во второй круг, уступив американцу Тейлору Фритцу. В первом раунде канадец установил рекорд АТР по количеству эйсов в трёхсетовом матче.