ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Милош Раонич снялся с Уимблдона

Милош Раонич снялся с Уимблдона
Комментарии

Экс третья ракетка мира канадский теннисист Милош Раонич снялся с Уимблдона. Об этом сообщил канал Other List Updates в соцсети X (ранее Twitter).

Раонич, занимающий 186-ю строчку мирового рейтинга АТР, не получил уайлд-кард в основную сетку турнира и был заявлен в квалификацию. Вместо него в сетку отборочного турнира попал чех Иржи Веселы.

В 2016 году Милош выходил в финал Уимблдона, где проиграл британскому теннисисту Энди Маррею, который тоже снялся с турнира из-за травмы.

На турнире, проходящем на этой неделе в лондонском Queen's Club (Великобритания), Раонич вышел во второй круг, уступив американцу Тейлору Фритцу. В первом раунде канадец установил рекорд АТР по количеству эйсов в трёхсетовом матче.

Материалы по теме
Энди Маррей не сыграет на Уимблдоне-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android