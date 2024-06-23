Янник Синнер стал чемпионом турнира в Галле, обыграв Хуркача
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия). В финале Синнер обыграл поляка Хуберта Хуркача (восьмой номер рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).
Галле. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 15:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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|3
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|7 7
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|6 2
9
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Матч продолжался 1 час 51 минуту. На счету Синнера 10 эйсов и одна двойная ошибка. Хуркач выполнил 13 подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Стоит отметить, что в матче не было ни одного брейка. Итальянец не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх, у поляка один нереализованный брейк-пойнт.
Для победителя Открытого чемпионата Австралии – 2024 этот титул стал 14-м в карьере и первым на траве. 22-летний Синнер провёл дебютный турнир в качестве первой ракетки мира.
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