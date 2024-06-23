Анна Калинская прокомментировала поражение от Пегулы в финале турнира в Берлине

24-я ракетка мира Анна Калинская прокомментировала поражение от пятого номера мирового рейтинга WTA Джессики Пегулы в финале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Напомним, матч закончился со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки, несмотря на то что у россиянки было пять матчболов.

«Большое спасибо всем зрителям за то, что пришли и создали особенную атмосферу. Это была невероятная неделя. Я скучала по игре на траве. Выход в финал очень многое для меня значит.

Сегодняшнее поражение расстраивает, но Джессика, поздравляю тебя, ты такой боец! Приятно видеть тебя снова в туре. Наверное, лучшего возвращения и желать нельзя. Если мы будем каждый раз так играть друг против друга, я буду рада за нас обеих.

Хочу сказать спасибо своему тренеру. Это был очень трудный год. Но мы становимся сильнее и буквально лучше с каждым днём. Спасибо моей семье, которая всегда меня поддерживает, неважно, какое сейчас время дня и ночи», — сказала Калинская в интервью на корте.