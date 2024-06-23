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Анна Калинская прокомментировала поражение от Пегулы в финале турнира в Берлине

Анна Калинская прокомментировала поражение от Пегулы в финале турнира в Берлине
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24-я ракетка мира Анна Калинская прокомментировала поражение от пятого номера мирового рейтинга WTA Джессики Пегулы в финале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Напомним, матч закончился со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки, несмотря на то что у россиянки было пять матчболов.

Берлин. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 13:45 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 0 		6 7 7
7 7 		4 6 3
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Большое спасибо всем зрителям за то, что пришли и создали особенную атмосферу. Это была невероятная неделя. Я скучала по игре на траве. Выход в финал очень многое для меня значит.

Сегодняшнее поражение расстраивает, но Джессика, поздравляю тебя, ты такой боец! Приятно видеть тебя снова в туре. Наверное, лучшего возвращения и желать нельзя. Если мы будем каждый раз так играть друг против друга, я буду рада за нас обеих.

Хочу сказать спасибо своему тренеру. Это был очень трудный год. Но мы становимся сильнее и буквально лучше с каждым днём. Спасибо моей семье, которая всегда меня поддерживает, неважно, какое сейчас время дня и ночи», — сказала Калинская в интервью на корте.

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