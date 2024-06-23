Анна Калинская станет 17-й ракеткой мира по итогам выступления в Берлине

24-я ракетка мира из России Анна Калинская улучшит свою позицию в рейтинге WTA по итогам выступления на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). Теннисистка станет 17-й ракеткой мира.

Сегодня, 23 июня, в финальном матче соревнований в Берлине россиянка уступила пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле. Теннисистка из США одержала победу в трёх сетах и завоевала титул чемпионки турнира в столице Германии. Матч закончился со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки.

Отметим, что представительница России имела пять матчболов. В первом сете при счёте 3:0 в пользу Пегулы Калинская попросила медицинский тайм-аут и вызвала врача. Она жаловалась на боли в пояснице и мышцах ног.