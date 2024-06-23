Видеообзор поражения Калинской от Пегулы в финале турнира WTA-500 в Берлине

Сегодня, 23 июня, 24-я ракетка мира из России Анна Калинская уступила в финальном матче травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) пятой ракетке мира американской теннисистке Джессике Пегуле. Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Калинской и Пегулой.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Напомним, у россиянки было пять матчболов. В первом сете при счёте 3:0 в пользу Пегулы Калинская попросила медицинский тайм-аут и вызвала врача. Она жаловалась на боли в пояснице и мышцах ног.

Встреча продлилась 2 часа 32 минуты. На счету Калинской две подали навылет, две двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы семь эйсов, две двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 12.

Американка выиграла восьмой титул на турнирах WTA.