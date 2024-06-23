Сегодня, 23 июня, Янник Синнер завоевал дебютный титул в статусе первой ракетки мира. В финале травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия) итальянский теннисист обыграл поляка Хуберта Хуркача (восьмой номер рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). Отметим, что это также для Синнера был дебютный турнир в качестве игрока, возглавляющего рейтинг.

Напомним, после «Ролан Гаррос» Синнер стал первым представителем Италии в истории, которому удалось занять первую строчку в рейтинге ATP. 22-летний итальянец смог выйти на первое место в рейтинге после снятия с четвертьфинального матча из-за травмы Новака Джоковича. В связи с этим серб не смог защитить 2000 рейтинговых очков и уступил первую строчку итальянцу.

Сам Синнер на Открытом чемпионате Франции дошёл до стадии полуфинала, где уступил будущему победителю испанцу Карлосу Алькарасу.