ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула обратилась к Калинской после победы на турнире в Берлине

Пегула обратилась к Калинской после победы на турнире в Берлине
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась эмоциями после победы над россиянкой Анной Калинской в финале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

«Поздравляю Анну и её тренера. Ребята, у вас действительно отличный сезон. Анну можно назвать топ-игроком. Так держать. Мне жаль, что такое случилось сегодня. Но я думаю, что мы сыграли на действительно высоком уровне. Это был хороший матч. Мы оставили все силы на корте», — сказала Пегула после матча.

Пегула обыграла Калинскую в трёх сетах – 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3). Американка впервые выиграла трофей на травяном покрытии. Предыдущие четыре титула Пегула завоевала на харде. Трофей в Берлине стал для Джессики первым категории WTA-500. В её активе по два титула серий WTA-250 и WTA-1000.

Материалы по теме
Калинская упустила 5 матчболов и проиграла финал Берлина. Но впервые станет 17-й ракеткой
Калинская упустила 5 матчболов и проиграла финал Берлина. Но впервые станет 17-й ракеткой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android