Пегула обратилась к Калинской после победы на турнире в Берлине

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась эмоциями после победы над россиянкой Анной Калинской в финале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

«Поздравляю Анну и её тренера. Ребята, у вас действительно отличный сезон. Анну можно назвать топ-игроком. Так держать. Мне жаль, что такое случилось сегодня. Но я думаю, что мы сыграли на действительно высоком уровне. Это был хороший матч. Мы оставили все силы на корте», — сказала Пегула после матча.

Пегула обыграла Калинскую в трёх сетах – 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3). Американка впервые выиграла трофей на травяном покрытии. Предыдущие четыре титула Пегула завоевала на харде. Трофей в Берлине стал для Джессики первым категории WTA-500. В её активе по два титула серий WTA-250 и WTA-1000.