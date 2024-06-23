«Мне очень грустно из-за этого». Синнер — о том, что Калинская проиграла в финале Берлина

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о поражении в финальном матче травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) его девушки, 24-й ракетки мира Анны Калинской. Напомним, россиянка со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7) проиграла американке Пегуле.

«Моя девушка Анна играла в Берлине сегодня. Она проиграла, имея пять матчболов. Мне очень грустно из-за этого. Но она также провела потрясающую неделю», — сказал Синнер в интервью на корте.

Напомним, сам итальянец стал чемпионом травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия). В финале он обыграл поляка Хуберта Хуркача (восьмой номер рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).

Ранее Калинская заявляла, что стремится к результатам, которые показывает её парень Синнер.