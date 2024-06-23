Томми Пол выиграл первый трофей категории ATP-500, в двух сетах обыграв Музетти

Сегодня, 23 июня, состоялся финальный матч травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Англия), в котором встретились итальянский теннисист, 30-я ракетка мира Лоренцо Музетти и 13-я ракетка мира американец Томми Пол. Со счётом 6:1, 7:6 (10:8) победу одержал представитель США.

Матч продолжался 1 час 28 минут. Музетти выполнил одну подачу навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Ему удалось реализовать один заработанный брейк-пойнт из трёх (33%). Пол, в свою очередь, сделал шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Также он реализовал три брейк-пойнта из четырёх (75%).

Напомним, для американца Томми Пола это третий титул в карьере и второй в сезоне. По итогам турнира он станет первой ракеткой США.