Хуркач поделился эмоциями после поражения от Синнера в финале турнира в Галле

Представитель Польши Хуберт Хуркач (восьмой номер рейтинга) поделился эмоциями после поражения от первой ракетки мира Янника Синнера в финале травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия).

«Для начала хочу поздравить Янника и его команду. Ребята, вы потрясающие. То, что вы делали последние 12 месяцев, вдохновляет. Стать первым в мире – это действительно нечто особенное. Я пытаюсь извлечь урок из этого поражения. Огромные поздравления вам, ребята», — сказал Хуркач после матча.

Финальный поединок завершился со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) в пользу Синнера. Для победителя Открытого чемпионата Австралии – 2024 этот титул стал 14-м в карьере и первым на траве. 22-летний Синнер провёл дебютный турнир в качестве первой ракетки мира.