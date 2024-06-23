Хуркач поделился эмоциями после поражения от Синнера в финале турнира в Галле
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Представитель Польши Хуберт Хуркач (восьмой номер рейтинга) поделился эмоциями после поражения от первой ракетки мира Янника Синнера в финале травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия).
Галле. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 15:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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9
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
«Для начала хочу поздравить Янника и его команду. Ребята, вы потрясающие. То, что вы делали последние 12 месяцев, вдохновляет. Стать первым в мире – это действительно нечто особенное. Я пытаюсь извлечь урок из этого поражения. Огромные поздравления вам, ребята», — сказал Хуркач после матча.
Финальный поединок завершился со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) в пользу Синнера. Для победителя Открытого чемпионата Австралии – 2024 этот титул стал 14-м в карьере и первым на траве. 22-летний Синнер провёл дебютный турнир в качестве первой ракетки мира.
Комментарии
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