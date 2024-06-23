Калинская опубликовала загадочный комментарий после поражения в финале турнира в Берлине

24-я ракетка мира Анна Калинская намерена побороться за титул Уимблдона-2024 после поражения в финале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Напомним, матч с Джессикой Пегулой закончился со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки.
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«Всем спасибо за поддержку. Кто знает, может, мой титул более значим», — написала Калинская в своих социальных сетях, добавив загадочные эмодзи.
Представительница России имела пять матчболов. В первом сете при счёте 3:0 в пользу Пегулы Калинская попросила медицинский тайм-аут и вызвала врача. Она жаловалась на боли в пояснице и мышцах ног.
Отметим, что, несмотря на поражение в финале турнира в Берлине, Калинская улучшит свою позицию в рейтинге WTA по итогам данных соревнований. Теннисистка станет 17-й ракеткой мира.
- 23 июня 2024
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