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Калинская опубликовала загадочный комментарий после поражения в финале турнира в Берлине

Калинская опубликовала загадочный комментарий после поражения в финале турнира в Берлине
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24-я ракетка мира Анна Калинская намерена побороться за титул Уимблдона-2024 после поражения в финале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Напомним, матч с Джессикой Пегулой закончился со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки.

Берлин. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 13:45 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 0 		6 7 7
7 7 		4 6 3
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Всем спасибо за поддержку. Кто знает, может, мой титул более значим», — написала Калинская в своих социальных сетях, добавив загадочные эмодзи.

Представительница России имела пять матчболов. В первом сете при счёте 3:0 в пользу Пегулы Калинская попросила медицинский тайм-аут и вызвала врача. Она жаловалась на боли в пояснице и мышцах ног.

Отметим, что, несмотря на поражение в финале турнира в Берлине, Калинская улучшит свою позицию в рейтинге WTA по итогам данных соревнований. Теннисистка станет 17-й ракеткой мира.

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