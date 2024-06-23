Янник Синнер прокомментировал победу в финале турнира в Галле
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
Галле. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 15:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
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9
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
«Прежде всего поздравляю Хуберта с очередной игрой в финале. В 2022 году ты здесь выиграл трофей. Так что твоя команда делает потрясающую работу.
На самом деле мы очень хорошие друзья за пределами корта. В начале недели мы играли в парном разряде. Так что видеть, как мы оба играем здесь в финале в одиночке, – это нечто особенное. Большое спасибо», — сказал Синнер в интервью на корте.
Напомним, для победителя Australian Open — 2024 этот титул стал 14-м в карьере и первым на траве. 22-летний Синнер в Галле провёл дебютный турнир в качестве первой ракетки мира.
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