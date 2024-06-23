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Янник Синнер прокомментировал победу в финале турнира в Галле

Янник Синнер прокомментировал победу в финале турнира в Галле
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

Галле. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		7 7
6 8 		6 2
         
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

«Прежде всего поздравляю Хуберта с очередной игрой в финале. В 2022 году ты здесь выиграл трофей. Так что твоя команда делает потрясающую работу.

На самом деле мы очень хорошие друзья за пределами корта. В начале недели мы играли в парном разряде. Так что видеть, как мы оба играем здесь в финале в одиночке, – это нечто особенное. Большое спасибо», — сказал Синнер в интервью на корте.

Напомним, для победителя Australian Open — 2024 этот титул стал 14-м в карьере и первым на траве. 22-летний Синнер в Галле провёл дебютный турнир в качестве первой ракетки мира.

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