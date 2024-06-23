Янник Синнер прокомментировал победу в финале турнира в Галле

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

«Прежде всего поздравляю Хуберта с очередной игрой в финале. В 2022 году ты здесь выиграл трофей. Так что твоя команда делает потрясающую работу.

На самом деле мы очень хорошие друзья за пределами корта. В начале недели мы играли в парном разряде. Так что видеть, как мы оба играем здесь в финале в одиночке, – это нечто особенное. Большое спасибо», — сказал Синнер в интервью на корте.

Напомним, для победителя Australian Open — 2024 этот титул стал 14-м в карьере и первым на траве. 22-летний Синнер в Галле провёл дебютный турнир в качестве первой ракетки мира.