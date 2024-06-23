Энди Маррей всё же планирует выступить на Уимблдоне — The Sun

Экс первая ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей всё же планирует сыграть на Уимблдоне. Информацию об этом сообщает The Sun.

Ранее сообщалось, что британец перенёс операцию по удалению кисты позвоночника, из-за чего снимется с турнира, так как среднее время восстановления после такой процедуры — от четырёх до шести недель.

Сегодня, 23 июня, аккаунт ATP Tour в социальных сетях написал, что теннисист не выступит на Уимблдоне. Однако это сообщение вскоре было удалено по запросу команды Маррея, которая была в ярости из-за того, что подробности его операции стали достоянием общественности.

Теперь The Sun сообщает, что Маррей не собирается сниматься, так как не теряет надежды, что его организм хорошо отреагирует на операцию. Британец до сих пор планирует сыграть в одиночном разряде турнира.

При этом он может рассмотреть возможность отказа от участия, но исключительно в том случае, если в ближайшие дни его организм будет противиться реабилитации.