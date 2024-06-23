30-я ракетка мира Лоренцо Музетти посвятил своё выступление на турнире в Лондоне трёхмесячному сыну. Отметим, что сегодня, 23 июня, итальянец играл в финале турнира категории ATP-500 в столице Великобритании, где уступил 13-й ракетке мира американцу Томми Полу со счётом 1:6, 6:7 (8:10).
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«Определённо, это одна из самых приятных недель в моей карьере. Я хочу поздравить Томми, потому что он заслужил эту победу. Я изо всех сил пытался достичь его уровня игры по ходу матча. Изо всех сил старался перевести матч в третий сет. Не вышло. Но поздравляю всю команду Пола. Надеюсь, ты скоро попадёшь в десятку лучших.
А эту особенную неделю хочу посвятить моему маленькому мальчику Людовико. Я просто хочу вернуться домой и обнять его», — сказал Музетти в интервью на корте.
Напомним, 22-летний Лоренцо Музетти и его девушка Вероника Конфалоньери стали родителями в марте этого года.
- 23 июня 2024
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