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Лоренцо Музетти посвятил своё выступление на турнире в Лондоне трёхмесячному сыну

Лоренцо Музетти посвятил своё выступление на турнире в Лондоне трёхмесячному сыну
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30-я ракетка мира Лоренцо Музетти посвятил своё выступление на турнире в Лондоне трёхмесячному сыну. Отметим, что сегодня, 23 июня, итальянец играл в финале турнира категории ATP-500 в столице Великобритании, где уступил 13-й ракетке мира американцу Томми Полу со счётом 1:6, 6:7 (8:10).

Лондон. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
1 		6 8
         
Лоренцо Музетти
30
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Определённо, это одна из самых приятных недель в моей карьере. Я хочу поздравить Томми, потому что он заслужил эту победу. Я изо всех сил пытался достичь его уровня игры по ходу матча. Изо всех сил старался перевести матч в третий сет. Не вышло. Но поздравляю всю команду Пола. Надеюсь, ты скоро попадёшь в десятку лучших.

А эту особенную неделю хочу посвятить моему маленькому мальчику Людовико. Я просто хочу вернуться домой и обнять его», — сказал Музетти в интервью на корте.

Напомним, 22-летний Лоренцо Музетти и его девушка Вероника Конфалоньери стали родителями в марте этого года.

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