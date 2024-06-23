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Томми Пол прокомментировал завоевание первого титула ATP-500 в карьере

Томми Пол прокомментировал завоевание первого титула ATP-500 в карьере
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13-я ракетка мира американец Томми Пол прокомментировал завоевание первого титула ATP-500 в карьере. Напомним, сегодня, 23 июня, он в двух сетах оказался сильнее занимающего 30-е место в рейтинге ATP итальянца Лоренцо Музетти — 6:1, 7:6 (10:8).

Лондон. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
1 		6 8
         
Лоренцо Музетти
30
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Хочу поздравить Лоренцо с отлично проведённой неделей здесь, в Лондоне. Он показал потрясающий теннис. Сам я безумно рад сегодняшней победе. И очень рад разделить именно с Лоренцо этот момент.

Для меня победа — идеальная подготовка к Уимблдону. Спасибо всем болельщикам за то, что пришли и посмотрели на это», — сказал Пол в интервью на корте.

Напомним, для Томми Пола это третий титул в карьере и второй в сезоне. По итогам турнира он станет первой ракеткой США.

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