Томми Пол прокомментировал завоевание первого титула ATP-500 в карьере
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13-я ракетка мира американец Томми Пол прокомментировал завоевание первого титула ATP-500 в карьере. Напомним, сегодня, 23 июня, он в двух сетах оказался сильнее занимающего 30-е место в рейтинге ATP итальянца Лоренцо Музетти — 6:1, 7:6 (10:8).
Лондон. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
13
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
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|3
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|7 10
|
|6 8
30
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Хочу поздравить Лоренцо с отлично проведённой неделей здесь, в Лондоне. Он показал потрясающий теннис. Сам я безумно рад сегодняшней победе. И очень рад разделить именно с Лоренцо этот момент.
Для меня победа — идеальная подготовка к Уимблдону. Спасибо всем болельщикам за то, что пришли и посмотрели на это», — сказал Пол в интервью на корте.
Напомним, для Томми Пола это третий титул в карьере и второй в сезоне. По итогам турнира он станет первой ракеткой США.
Комментарии
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