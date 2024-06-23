Видеообзор победы Синнера над Хуркачем в финале турнира в Галле

Сегодня, 23 июня, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал обладателем титула травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия). В финале соревнований он обыграл поляка Хуберта Хуркача (восьмой номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) в пользу представителя Италии. Матч продолжался 1 час 51 минуту.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Синнера над Хуркачем в финале турнира в Галле.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Отметим, что для победителя Открытого чемпионата Австралии – 2024 этот титул стал 14-м в карьере и первым на траве. 22-летний Синнер провёл и выиграл дебютный турнир в качестве первой ракетки мира.