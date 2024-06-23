Кудерметова и Хаочин проиграли в парном финале на турнире в Берлине

35-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с Чань Хаочин из Тайваня не смогла выиграть в финале парного разряда травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В решающем поединке спортсменки в двух сетах проиграли представительницам Китая Синьюй Ван и Чжэн Сайсай. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. На счету Кудерметовой и Хаочин два эйса, три двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из семи (14%). Китайская пара один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи (57%).

В одиночном разряде на турнире в Берлине Кудерметова уступила четвёртой ракетке мира казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной, которая позже снялась с соревнований.