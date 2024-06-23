Кирьос выразил недовольство из-за многочисленных грунтовых турниров категории ATP-250

Финалист одного турнира «Большого шлема», австралийский теннисист Ник Кирьос поддержал Эжени Бушар и Энди Роддика, которые ранее заявляли, что травяной сезон должен быть более продолжительным. Кирьос выразил недовольство из-за того, что большинство турниров выпадают на грунтовый сезон.

«На самом деле теннис существует в основном на грунтовых кортах ATP-250», — приводит слова Кирьоса We love tennis.

Напомним, Кирьос практически полностью пропустил 2023 год и ещё не появлялся на корте в 2024-м из-за травмы и последовавшей операции. В прошлом году он лишь принимал участие в традиционных коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта.

Австралиец является финалистом Уимблдона-2022. Тогда в титульном матче он проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:1.