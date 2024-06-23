Путинцева опубликовала фото праздничного ужина по случаю победы на турнире в Бирмингеме

41-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева показала, как отмечает победу на травяном турнире категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Сегодня, 23 июня, она обыграла австралийку Айлу Томлянович (190-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (10:8).

Фото: Соцсети Путинцевой

Отметим, что для Путинцевой титул в Бирмингеме стал третьим в карьере, первым вне грунта. В рейтинге казахстанская теннисистка поднимется на семь позиций. Она станет 34-й ракеткой мира.

Уроженка Москвы Юлия Путинцева до 2012 года представляла Россию, причём считалась одной из самых перспективных теннисисток мира. Она была в финале двух юниорских турниров «Большого шлема» — US Open — 2010 и Australian Open — 2012, занимала третье место в юниорском рейтинге. Однако в мае 2012 года в 17-летнем возрасте Юлия сменила спортивное гражданство.