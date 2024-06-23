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Видеообзор победы Пола над Музетти в финале травяного турнира в Лондоне

Видеообзор победы Пола над Музетти в финале травяного турнира в Лондоне
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Сегодня, 23 июня, состоялся финальный матч травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания), в котором встретились итальянский теннисист, 30-я ракетка мира Лоренцо Музетти и 13-я ракетка мира американец Томми Пол. Победу в матче одержал представитель США. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:1, 7:6 (10:8) в пользу Пола.

Лондон. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
1 		6 8
         
Лоренцо Музетти
30
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финального матча между Томми Полом и Лоренцо Музетти на травяном турнире категории АТР-500 в Лондоне.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Напомним, для американца Томми Пола это третий титул в карьере и второй в сезоне. По итогам турнира он станет первой ракеткой США.

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