Видеообзор победы Пола над Музетти в финале травяного турнира в Лондоне

Сегодня, 23 июня, состоялся финальный матч травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания), в котором встретились итальянский теннисист, 30-я ракетка мира Лоренцо Музетти и 13-я ракетка мира американец Томми Пол. Победу в матче одержал представитель США. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:1, 7:6 (10:8) в пользу Пола.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финального матча между Томми Полом и Лоренцо Музетти на травяном турнире категории АТР-500 в Лондоне.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Напомним, для американца Томми Пола это третий титул в карьере и второй в сезоне. По итогам турнира он станет первой ракеткой США.