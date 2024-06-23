Видеообзор победы Пола над Музетти в финале травяного турнира в Лондоне
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Сегодня, 23 июня, состоялся финальный матч травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания), в котором встретились итальянский теннисист, 30-я ракетка мира Лоренцо Музетти и 13-я ракетка мира американец Томми Пол. Победу в матче одержал представитель США. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:1, 7:6 (10:8) в пользу Пола.
Лондон. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
13
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 10
|
|6 8
30
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финального матча между Томми Полом и Лоренцо Музетти на травяном турнире категории АТР-500 в Лондоне.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Напомним, для американца Томми Пола это третий титул в карьере и второй в сезоне. По итогам турнира он станет первой ракеткой США.
Комментарии
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