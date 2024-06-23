Тарпищев оценил выступление Калинской в финале турнира в Берлине

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление 24-й ракетки мира Анны Калинской в финале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Россиянка потерпела поражение от пятого номера мирового рейтинга WTA Джессики Пегулы. Матч закончился со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки.

«Обидно, что она уступила. Этот матч она должна была выигрывать, тем более что и матчболы были. Но надо отметить, что в этом сезоне Калинская прибавила», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Отметим, что Калинская имела пять матчболов. В первом сете при счёте 3:0 в пользу Пегулы Калинская попросила медицинский тайм-аут и вызвала врача. Она жаловалась на боли в пояснице и мышцах ног.