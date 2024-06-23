«Обе теннисистки играли великолепно». Чесноков — о матче Калинской с Пегулой

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился впечатлениями от финала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), где встретились 24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и пятый номер мирового рейтинга WTA американка Джессика Пегула. Матч закончился со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу представительницы США.

«Очень хороший был финал, интрига сохранялась до самого конца. Было много красивых розыгрышей, обе теннисистки играли великолепно. Очень жаль, что Калинская не реализовала ни один из пяти матчболов. Все они проходили в розыгрышах, и в этом Пегула была немного сильнее», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Отметим, Калинская имела пять матчболов. В первом сете при счёте 3:0 в пользу Пегулы Калинская попросила медицинский тайм-аут и вызвала врача. Она жаловалась на боли в пояснице и мышцах ног.