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Синнер поделился ожиданиями от предстоящего Уимблдона

Синнер поделился ожиданиями от предстоящего Уимблдона
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от Уимблдона-2024.

«Я с нетерпением жду этих соревнований. Я знаю, что трава там немного отличается от той, что была на этой неделе. Но в прошлом году я уже показал хороший теннис на Уимблдоне. Теперь я собираюсь выступить ещё увереннее», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 23 июня, Синнер одержал победу на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Для победителя Australian Open — 2024 этот титул стал 14-м в карьере и первым на траве. 22-летний Синнер в Галле провёл дебютный турнир в качестве первой ракетки мира.

Основной турнир мужской части Уимблдона состоится с 1 по 14 июля. Игры квалификационного раунда пройдут с 24 по 27 июня.

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