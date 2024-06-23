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Джокович прибыл на Уимблдон и провёл тренировку

Джокович прибыл на Уимблдон и провёл тренировку
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Сербский теннисист Новак Джокович прибыл на Уимблдон-2024. Спортсмен провёл первую тренировку, но семикратный чемпион ещё не знает, сможет ли он принять участие в соревнованиях после перенесённой операции на колене.

Напомним, Джокович получил травму во время «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул «Ролан Гаррос». 20 июня серб поделился видео с первой тренировки на корте после операции на мениске.

Уимблдон состоится с 1 по 14 июля. Испанский теннисист Карлос Алькарас – действующий чемпион травяного «Шлема», в финале он обыграл Джоковича.

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