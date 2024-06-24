Легечка прокомментировал пропуск Олимпиады из-за травмы

Чешский теннисист, 25-я ракетка мира Иржи Легечка прокомментировал пропуск Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

«Я всегда мечтал представлять свою страну на Олимпиаде. Это была одна из моих главных целей на этот сезон», — приводит слова Легечки Tennis.com.

Ранее стало известно, что Легечка из-за травмы не сыграет на Уимблдоне-2024. Последний раз чех играл в начале мая на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где вышел в полуфинал и был вынужден сняться посреди матча против канадца Феликса Оже-Альяссима. Как стало известно позднее, у Легечки был диагностирован стрессовый перелом. Из-за него он снялся с последующего «Мастерса» в Риме (Италия), а затем с Открытого чемпионата Франции.