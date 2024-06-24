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Циципас: в битвах с самим собой вы создаёте более сильного «я»

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас порассуждал о внутренних конфликтах человека.

«В битвах, где вы сражаетесь с самим собой, помните, что вы создаёте более сильного «я». Борьба — это шаг к внутреннему миру», — написал Циципас в своих социальных сетях.

Циципас успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче первого круга он обыграл 181-ю ракетку мира представителя Германии Генри Сквайра. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).

Однако 20 июня в матче второго круга турнира в Галле Циципас проиграл немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу немца.

Травяной турнир в Галле с призовым фондом € 2 255 655 завершился вчера, 23 июня. Победителем соревнований стал Янник Синнер.