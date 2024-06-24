«Особая неделя, полная позитива». Синнер — о победе на турнире в Галле
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер подвёл итоги травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В финале соревнований он обыграл поляка Хуберта Хуркача (восьмой номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) в пользу представителя Италии.
Галле. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 15:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
9
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
«Спасибо, Галле! Особая неделя, полная позитива. Настало время для Уимблдона. До скорой встречи», — написал Синнер в своих социальных сетях.
Напомним, для победителя Australian Open — 2024 этот титул стал 14-м в карьере и первым на траве. 22-летний Синнер в Галле провёл дебютный турнир в качестве первой ракетки мира.
Основной турнир мужской части Уимблдона состоится с 1 по 14 июля. Игры квалификационного раунда пройдут с 24 по 27 июня.
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