«Особая неделя, полная позитива». Синнер — о победе на турнире в Галле

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер подвёл итоги травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В финале соревнований он обыграл поляка Хуберта Хуркача (восьмой номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) в пользу представителя Италии.

«Спасибо, Галле! Особая неделя, полная позитива. Настало время для Уимблдона. До скорой встречи», — написал Синнер в своих социальных сетях.

Напомним, для победителя Australian Open — 2024 этот титул стал 14-м в карьере и первым на траве. 22-летний Синнер в Галле провёл дебютный турнир в качестве первой ракетки мира.

Основной турнир мужской части Уимблдона состоится с 1 по 14 июля. Игры квалификационного раунда пройдут с 24 по 27 июня.