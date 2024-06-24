Анна Калинская дебютировала в топ-20 рейтинга WTA

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг. Российская теннисистка Анна Калинская дебютировала в топ-20, став 17-й ракеткой мира. В топ-10 рейтинга изменений не было.

Рейтинг WTA, 24 июня:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11695 очков

2 (2). Кори Гауфф (США) — 8218

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 7841

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5025

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4463

7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4068

8 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4055

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3805

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3801

…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3088

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2830…

17 (24). Анна Калинская (Россия) — 2310…

22 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2053…

24 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2017

25 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756…

36 (35). Вероника Кудерметова (Россия) — 1488…

39 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1415…

47 (49). Диана Шнайдер (Россия) — 1210…

66 (60). Анна Блинкова (Россия) — 982…

81 (74). Элина Аванесян (Россия) — 831…

99 (97). Эрика Андреева (Россия) — 729;

100 (98). Мария Тимофеева (Россия) — 722.

Хачанов и Алькарас оттачивают футбольные навыки теннисным мячом