Анна Калинская дебютировала в топ-20 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг. Российская теннисистка Анна Калинская дебютировала в топ-20, став 17-й ракеткой мира. В топ-10 рейтинга изменений не было.
Рейтинг WTA, 24 июня:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11695 очков
2 (2). Кори Гауфф (США) — 8218
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 7841
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5025
6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4463
7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4068
8 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4055
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3805
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3801
…
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3088
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2830…
17 (24). Анна Калинская (Россия) — 2310…
22 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2053…
24 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2017
25 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756…
36 (35). Вероника Кудерметова (Россия) — 1488…
39 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1415…
47 (49). Диана Шнайдер (Россия) — 1210…
66 (60). Анна Блинкова (Россия) — 982…
81 (74). Элина Аванесян (Россия) — 831…
99 (97). Эрика Андреева (Россия) — 729;
100 (98). Мария Тимофеева (Россия) — 722.
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