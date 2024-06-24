Медведев и Рублёв сохранили свои позиции в рейтинге ATP, Джокович обошёл Алькараса

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв занимает шестое место, Карен Хачанов поднялся с 22-й позиции на 21-ю, Роман Сафиуллин опустился на три строчки и стал 43-м.
Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Испанец Карлос Алькарас опустился на третью строчку, пропустив вперёд серба Новака Джоковича.
Рейтинг АТР от 24 июня:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9890 очков.
2 (3). Новак Джокович (Сербия) — 8360.
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8130.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6905.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6445.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4420.
7 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 4235.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025.
9 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3830.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3750…
…
21 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1780.
43 (40). Роман Сафиуллин (Россия) — 1077.
50 (50). Павел Котов (Россия) — 944.
99 (97). Аслан Карацев (Россия) — 615.
Хачанов и Алькарас оттачивают футбольные навыки теннисным мячом: