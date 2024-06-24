Медведев и Рублёв сохранили свои позиции в рейтинге ATP, Джокович обошёл Алькараса

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв занимает шестое место, Карен Хачанов поднялся с 22-й позиции на 21-ю, Роман Сафиуллин опустился на три строчки и стал 43-м.

Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Испанец Карлос Алькарас опустился на третью строчку, пропустив вперёд серба Новака Джоковича.

Рейтинг АТР от 24 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9890 очков.

2 (3). Новак Джокович (Сербия) — 8360.

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8130.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6905.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6445.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4420.

7 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 4235.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025.

9 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3830.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3750…

…

21 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1780.

43 (40). Роман Сафиуллин (Россия) — 1077.

50 (50). Павел Котов (Россия) — 944.

99 (97). Аслан Карацев (Россия) — 615.

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