Чемпионская гонка WTA, 24 июня: Калинская вошла в топ-10, Касаткина потеряла одну позицию

17-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская после выхода в финал на турнире в Берлине (Германия) отыграла четыре позиции в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки WTA, переместившись с 13-го на 9-е место. Победительница соревнований в Берлине Джессика Пегула поднялась на 15 позиций — с 30-го на 15-е место.

Чемпионка турнира в Истбурне казахстанская теннисистка Юлия Путинцева переместилась с 32-го на 24-е место. Уступившая ей в финале Айла Томлянович взлетела на 45 позиций, поднявшись с 146-го на 101-е место.

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом чемпионате WTA, который состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября.

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 7335 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 4466.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4121.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 3358.

5 (5). Ясмин Паолини (Италия) – 3010.

6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 2927.

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 2260.

8 (8). Елена Остапенко (Латвия) – 1960.

9 (13). Анна Калинская (Россия) – 1906...

12 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 1673…

14 (10). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1768.

15 (30) Джессика Пегула (США) – 1445.

16 (15) Мирра Андреева (Россия) – 1427…

19 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1323…

21 (20). Екатерина Александрова (Россия) – 1311…

25 (26). Анастасия Потапова (Россия) – 1105…

30 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1009...

47 (47). Элина Аванесян (Россия) – 600…

49 (56). Вероника Кудерметова (Россия) – 594…

56 (65). Диана Шнайдер (Россия) — 527...

67 (66). Анна Блинкова (Россия) – 465…

79 (79). Мария Тимофеева (Россия) — 385…

84 (83). Камилла Рахимова (Россия) – 356.