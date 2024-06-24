Ушла из жизни теннисистка Анна Дмитриева

Советская теннисистка, спортивный комментатор и журналист Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни.

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит. И вы знали её. Дочь Владимира Дмитриева, великого сценографа, главного художника того довоенного МХАТа, друга Булгакова, сама Аня, красивая женщина, великая теннисистка, (многократная абсолютная чемпионка), выдающийся телевизионный спортивный комментатор и организатор лучших спортивных программ. Образованная, умная, тонко понимающая всё, добрая, терпимая… Глава большой и прекрасной семьи — детей, внуков, правнуков…» — написал в своём телеграм-канале журналист и телеведущий Юрий Рост.

Напомним, в годы её профессиональной карьеры Дмитриева становилась чемпионкой СССР 18 раз в смешанном, парном и одиночном разряде. Она также являлась победительницей 12 турниров Международной федерации тенниса в одиночном разряде. В конце 1970-х годов Дмитриева завершила карьеру и посвятила себя спортивной журналистике, сотрудничая с каналами «Евроспорт», «МатчТВ», «НТВ-Плюс. Спорт».