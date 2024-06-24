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Чемпионская гонка ATP, 24 июня: Хуркач вошёл в топ-10, Медведев остался на пятом месте

Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач после выхода в финал на турнире в Галле (Германия) на турнире в Хертогенбосхе поднялся на десятую строчку в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки ATP.

Победитель турнира в Лондоне (Великобритания) Томми Пол поднялся с 13-й строчки на 11-ю. Финалист соревнований Лоренцо Музетти прибавил 12 позиций (с 34-го места на 22-е).

Из топ-10 вылетел сербский теннисист Новак Джокович и сейчас занимает 13-е место в гонке. Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Павел Котов сохранили свои позиции в рейтинге.

Лидером гонки по-прежнему остаётся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP, 24 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 5800 очков.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 4585.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3950.

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3435.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3200.

6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 2515.

7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 2505.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 2220.

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 2125.

10 (12). Хуберт Хуркач (Польша) — 2090…

21 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1160…

63 (63). Павел Котов (Россия) — 475.