«Икона комментаторского стиля...» Губерниев — об ушедшей из жизни Анне Дмитриевой

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил уважение к ушедшей из жизни теннисистке СССР Анне Дмитриевой.

«Анна Дмитриева… Светлая память… Каждый раз, когда мы встречались, мне хотелось встать на колени и целовать Анне Владимировне руки… Невероятная женщина, икона комментаторского стиля… Спасибо Вам за всё…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Дмитриева скончалась на 84-м году жизни, об этом сообщил журналист Юрий Рост в своём телеграм-канале. После завершения карьеры в большом спорте, где она 18 раз становилась чемпионкой СССР в смешанном, парном и одиночном разрядах, спортсменка посвятила себя спортивной журналистике, в том числе и комментаторскому искусству.