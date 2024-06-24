Селиваненко: Дмитриева была первопроходцем в теннисе и человеком, чьё имя узнал весь мир

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал, насколько была важна Анна Дмитриева для теннисного мира.

«Анна Владимировна была лучшей во всём, что она делала. Она была первопроходцем в теннисе, добившись успехов на больших турнирах. Вспомнить её результаты на Уимблдоне, на других крупных турнирах. Она была первой, чьё имя узнал весь мир. Потом её голос знали миллионы людей, кто слушал теннисные репортажи и по другим видам спорта. Дмитриева стала основателем первого специального теннисного канала, который смотрели все, на нём воспитывались поколения журналистов. Это человек, который всех заряжал энергией, во всём хотел быть лучшим и был таким. Анна Владимировна была уникальной во всём, что она делала», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Дмитриева скончалась на 84-году жизни, об этом сообщил в своём телеграм-канале журналист и телеведущий Юрий Рост.