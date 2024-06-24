Светлана Кузнецова почтила память Анны Дмитриевой

Экс вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова почтила память ушедшей из жизни Анны Дмитриевой.

«В возрасте 83 лет ушла из жизни выдающаяся советская теннисистка Анна Дмитриева — 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, парном и смешанном разрядах. Анну Владимировну знают не только по её рекордам и успехам в спорте, но и по замечательному голосу — Анна Дмитриева один из самых известных в стране спортивных комментаторов.

Анна Владимировна, спасибо за вашу любовь к теннису и за всё, что вы для него сделали. Все мы познавали теннис под вашим руководством, и наш спорт с детства ассоциируется с вашим голосом. Светлая память, мои глубочайшие соболезнования семье Анны Дмитриевой», – написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, Дмитриева скончалась на 84-м году жизни, об этом сообщил журналист Юрий Рост.