Комментатор Казаков: Анна Дмитриева стояла у истоков «НТВ-плюс» и прожила славную жизнь

Спортивный комментатор Илья Казаков рассказал о том, какой была Анна Дмитриева при жизни.

«Анна Владимировна стояла у истоков «НТВ-Плюс». Дмитриева, Алексей Бурков, Евгений Майоров — люди, которые заложили основу для создания «НТВ-Плюс» и были рядом для молодых людей без профессии и опыта, которые росли и слушали. Дмитриева никогда не была навязчивой. Она всегда могла высказать своё мнение, и это было очень по-доброму, деликатно и не казалось иронией. Она была очень заботливой, умной и мудрой. Это был человек насквозь пропитанный интеллигентностью.

Дмитриева прожила очень большую и славную жизнь. Я не помню, чтобы она повышала голос как в репортаже, так и на людей по рабочей ситуации. Анна Владимировна всегда была невозмутима и спокойна. Её всегда называли Анна Владимировна. Не было, как часто бывает, прозвища или желания называть её по фамилии. Мы всегда называли её Анна Владимировна, что в глаза, что за глаза. В этом были и любовь, и уважение, и стремление высказать свою радость от того, что ты работаешь с таким человеком.

Если говорить о футбольных журналистах и комментаторах, то она была чуточку обособлена. Футбол больше был в епархии Васи Уткина, Димы Фёдорова. Они нас растили и воспитывали, но Анна Владимировна всегда была рядом. Проходя мимо, она могла дать какую-то короткую реплику. Она была удивительно интеллигентной и деликатной и в хорошем смысле аристократичной. Если что-то говорила, то это всегда было уместно и немногословно», — сказал Казаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, теннисистка, спортивный комментатор и журналист Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни.