В ФТР выразили соболезнования близким Анны Дмитриевой

В Федерации тенниса России (ФТР) вспомнили достижения ушедшей из жизни Анны Дмитриевой и выразили соболезнования её близким.

«Давайте вспомним, что Анна Дмитриева 18 раз (!) становилась чемпионкой СССР в одиночном, парном и смешанном разрядах, четыре раза – абсолютной чемпионкой. Шесть раз она была победительницей Спартакиады народов СССР. С 1957 по 1972 год Дмитриева входила в десятку лучших теннисисток СССР и пять сезонов (1959, 1961–1964) возглавляла её.

И на крупнейших международных турнирах она добивалась больших успехов. Была полуфиналисткой Уимблдона в 1963 году и Открытого чемпионата Франции в 1967-м в парном разряде. В 1964-м стала третьей в рейтинге сильнейших теннисисток Европы.

А в 1997-м Анна Владимировна была удостоена российской национальной премии «Золотой микрофон» — уже как лучший спортивный комментатор российского телевидения. Её закадровый голос знают все любители тенниса в нашей стране. С 2004-го Дмитриева являлась членом Академии российского телевидения. В том же году она была введена в Зал российской теннисной славы.

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анны Дмитриевой, разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении на официальном сайте ФТР.

Напомним, Дмитриева скончалась на 84-м году жизни, об этом сообщил журналист Юрий Рост.