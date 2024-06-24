Спортивный комментатор Казаков предложил учредить премию имени Анны Дмитриевой

Спортивный комментатор Илья Казаков, почтив память ушедшей из жизни Анны Дмитриевой, предложил создать премию её имени.

«Прошло 30 лет с момента, как было создано «НТВ-Плюс». Очень мало кто остался в живых из отцов-основателей, кто стоял у идеи возникновения канала. Хоть Анна Владимировна прожила и долгую жизнь, но, когда уходит человек, всегда чувствуешь грусть. Я бы хотел выразить её близким слова поддержки и соболезнования.

«Матч» всяким образом чтит традиции в отношении тех людей, которые были нашим всем и в спорте, и в начале телевидения. Это не мой совет, а моё желание, чтобы появилось что-то, что увековечивало бы память Дмитриевой и Буркова в качестве полноценной премии. Чтобы эти люди, даже уйдя из жизни, оставались в памяти не только тех, кто с ними работал, но и тех, кто привык смотреть спортивные телеканалы. Это люди, которые придумали спортивное телевидение в России», — сказал Казаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.