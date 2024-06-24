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Камельзон — об Анне Дмитриевой: из жизни ушла великая теннисистка и человек большой души

Камельзон — об Анне Дмитриевой: из жизни ушла великая теннисистка и человек большой души
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал, какой была Анна Дмитриева.

«Для советского и российского тенниса, включая и мировой теннис, ушёл из жизни великий спортсмен, журналист и человек. Не все знают, что она была первой теннисисткой, которая вышла на корты Уимблдона. Тогда с Андреем Потаниным они сумели попасть на турнир. Это знаковое событие. Дмитриева — многократная чемпионка СССР.

В последние годы своей жизни она прославилась журналистской работой. Вся общественность страны знает её. Это был человек высокого понятия и бескомпромиссности. У неё был нелёгкий характер, как у всех нас. Она осталась в памяти нашего тенниса. Из жизни ушла великая теннисистка и человек большой души», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, теннисистка, спортивный комментатор и журналист Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни.

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