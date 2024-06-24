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«Нам всем повезло с её выбором профессии». Комментатор Казанский — об Анне Дмитриевой

«Нам всем повезло с её выбором профессии». Комментатор Казанский — об Анне Дмитриевой
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Спортивный комментатор Денис Казанский поделился воспоминаниями о работе с Анной Дмитриевой.

«Рядом с её директорским кабинетом в Останкино, на восьмом этаже, всегда чуть останавливаешься. Шагаешь с трепетом. Потому что аура. Нельзя спешить. Не суетись. Жизнь идёт. Принимай каждое мгновение достойно.

Любое замечание о работе от Анны Владимировны — приговор. Спокойным тоном, с извиняющимся взглядом, хладнокровной катаной интонации она рассекала тебя пополам. Восстанавливаешься долго, если не всегда.

Мне выпала привилегия говорить с ней вместе в микрофон о церемонии открытия Олимпиады в Рио. Неделю мы каждый день собирались в её номере, штудировали олимпийский гид (сценарий) и вычитывали подготовленный Анной Владимировной «парад спортсменов». Неделю. Каждый день.

Нам всем повезло с её выбором профессии. Потому что остался голос Анны Владимировны во многих эфирах, теннисных и спортивных. Чтобы мы всегда светло улыбались её удивительному спокойному тембру, который объединял нас у экранов, помогал сопереживать и всегда узнавать что-то новое. Про мир. И про себя.

Спасибо, Анна Владимировна. Вы делали наш мир лучше», – написал Казанский в своём телеграм-канале.

Напомним, теннисистка, спортивный комментатор и журналист Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни.

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