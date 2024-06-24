Ольховский: я перенял у Анны Дмитриевой громадный опыт и очень много интересных историй

Российский теннисист Андрей Ольховский выразил почтение памяти российской теннисистки Анны Дмитриевой.

«Очень грустная новость. Светлая память Анне Владимировне. Для меня она всегда была очень добрым, отзывчивым и невероятно талантливым человеком. Я работал вместе с Анной Владимировной в своё время на «НТВ-Плюс» — перенял очень много интересных историй и громадный опыт.

Она всегда была дружелюбной, улыбчивой и отзывчивой. У меня остались только положительные эмоции. После встреч с Анной Владимировной всегда оставались только позитивные эмоции. Очень светлый человек. Соболезнования родным и близким», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, советская теннисистка, спортивный комментатор и журналист Дмитриева скончалась на 84-м году жизни. Об этой невосполнимой утрате для всего теннисного мира уже высказались спортсмены и известные личности.