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Айла Томлянович получила последний уайлд-кард в основную сетку Уимблдона

Айла Томлянович получила последний уайлд-кард в основную сетку Уимблдона
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135-я ракетка мира австралийская теннисистка Айла Томлянович получила уайлд-кард в основную сетку Уимблдона. Эту информацию сообщили организаторы турнира на своём сайте.

31-летняя Томлянович дважды в карьере выходила в четвертьфинал Уимблдона, в 2021 и 2022 годах. Из-за травмы колена она пропустила большую часть прошлого сезона. На прошлой неделе австралийка дошла до финала на травяном турнире категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), где уступила казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой.

В женскую основную сетку уайлд-кард также получили чемпионки «Шлемов» Анжелика Кербер (Германия), Каролина Возняцки (Дания) и Эмма Радукану (Великобритания). Обладатели всех восьми карт в мужском одиночном разряде – британцы.

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