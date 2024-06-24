Павлюченкова уступила Линетт в первом круге турнира в Истбурне

Сегодня, 24 июня, состоялся матч первого круга травяного турнира WTA-500, который проходит в Истбурне (Великобритания). На корте встретились 25-я ракетка мира из России Анастасия Павлюченкова и 46-я ракетка мира из Польши Магда Линетт. Со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:4 победу одержала Линетт.
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Матч продолжался 2 часа 17 минут. Россиянка уверенно повела по счёту в первом сете и выиграла его, однако во второй половине второго сета стала больше ошибаться и пропускать, способствуя доведению игрового отрезка до тай-брейка. Линетт сделала шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать два из шести заработанных брейк-пойнтов. Павлюченкова допустила семь двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов.
Напомним, ранее теннисистки встречались на корте трижды. Все три раза Павлюченковой удалось обыграть Линетт, однако соперницы ни разу не встречались на травяном покрытии. Учитывая форму за последний год, Линетт хорошо подготовлена к турнирам на этом покрытии, и ей удалось переломить ход статистики личных встреч.
Теперь полька встретится во втором круге с Каролиной Муховой или Элиной Аванесян.
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