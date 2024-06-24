Янчук: Анна Дмитриева была первой ласточкой после изоляции нашего доморощенного тенниса

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился воспоминаниями об Анне Дмитриевой.

«Она была первой ласточкой после долгой изоляции нашего доморощенного тенниса. Анна стала регулярно выезжать играть за рубеж и освоила современную технику — с тех пор у нас пошёл другой теннис. Она была первой ласточкой и по результатам. Для того времени быть в четвертьфинале Уимблдона — это событие и прорыв. С неё брали пример как с игрока.

Мы впервые пересеклись в 1957 году на Спартакиаде школьников, когда ей было 17 лет. Тогда её игра произвела на меня огромное впечатление. У нас был теннис, в котором присутствовал только удар справа, а Анна тогда уже играла с лёту. Наш теннис был примитивен по содержанию, а она была первой, кто воплотил в жизнь современный теннис.

Благодаря своей энергии и инициативе она смогла сделать специализированный теннисный канал. Она достаточно активно и полезно участвовала в разных мероприятиях. С ней считались, и все её уважали. Волей судьбы она привела ко мне свою дочку — мы занимались где-то полгода, но потом она её перевела в «Спартак». Она предлагала мне сотрудничать и писать материалы про теннис, но я не смог вписаться в это, потому что было много других забот.

У нас была совместная поездка в 1987 году — мы поехали на женский Кубок федераций в Ванкувер. Там она впервые находилась за спиной игроков, прямо у бортика внизу. Помню, мы обсуждали впечатления. Она сказала: «Ну какие скорости! Ну какие ударные звуки!» Она же всё время транслировала на комментаторской вышке в кабинке. Но тут она впервые опустилась на землю, буквально вошла на корт, открыв для себя натуральные движения и звуки. Ей это помогло ещё глубже прочувствовать и более разнообразно освещать трансляции. Яркая личность. До последнего времени она выступала и была заметна в теннисной среде», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, теннисистка, спортивный комментатор и журналист Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни.