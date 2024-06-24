«Заболевание было серьёзным». Дмитрий Чуковский — о смерти мамы, Анны Дмитриевой

Сын советской теннисистки, комментатора и спортивного журналиста Анны Дмитриевой Дмитрий Чуковский рассказал, каким было её состояние в последнее время перед смертью.

«Мама давно болела, но стойко с этим справлялась. Многие не догадывались о её болезни на протяжении многих-многих лет. Это было в её духе. Заболевание было серьёзным, но не хотелось бы говорить о подробностях недуга. В последние дни общался с мамой, и она чувствовала себя очень плохо.

Мне достаточно сложно говорить о своей маме. Я даже не представляю, какой она была спортсменкой, только читал и слушал рассказы других людей. Но мама была просто умной женщиной, и за всю мою жизнь она ни разу не сказала ни одного слова чуши или глупости. Это полностью характеризует её как человека», — приводит слова Чуковского Sport24.

Напомним, Дмитриева ушла из жизни в 83 года, о смерти великой теннисистки сообщил журналист и телеведущий Юрий Рост.