Джессика Пегула прокомментировала победу на турнире в Берлине

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась эмоциями после победы над россиянкой Анной Калинской в финале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Матч закончился со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки.

«Первый титул на травяном покрытии – это нечто особенное. Благодарна (вроде как) за испытания, которые принёс мне этот год. Это был не самый простой год для меня, но никто не говорил, что будет легко. Спасибо, Берлин!» – написала Пегула в соцсетях.

Американка впервые выиграла трофей на травяном покрытии. Предыдущие четыре титула Пегула завоевала на харде. Трофей в Берлине стал для Джессики первым категории WTA-500. В её активе по два титула серий WTA-250 и WTA-1000.